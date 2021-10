Sei studenti positivi, tre classi in quarantena a Brazzuoli

POZZAGLIO - Sono sei, distribuiti su tre classi, i bambini della scuola primaria del plesso di Brazzuoli risultati positivi al Covid-19. Per questo gli alunni dei tre gruppi sono a casa in quarantena. Un campanello d’allarme che non è rimasto inascoltato. Anzi: grazie alla fattiva collaborazione tra istituzioni — ovvero Ats, dirigenza scolastica e amministrazione comunale —, la prossima settimana verrà proposto uno screening su base volontaria per tutti gli studenti della scuola primaria che accoglie bambini provenienti da Pozzaglio, Corte de’ Frati e Olmeneta. Il vice sindaco di Corte de’ Frati, Rosolino Azzali, conferma che «si tratta di alcuni casi, sei per la precisione, su tre diverse classi. In accordo con Ats abbiamo deciso di proporre uno screening su base volontaria per verificare la situazione su tutta la scuola elementare in modo da poter proseguire tranquillamente l’anno scolastico».