Covid, contagi in crescita: Cremona fra le sette province peggiori

CREMONA - Cremona è fra le 30 province italiane in cui l'incidenza dei positivi, negli ultimi sette giorni è aumentata almeno del 40% rispetto a quella dei sette giorni precedenti: per la precisione nel territorio cremonese si sono rilevati 33 nuovi contagi su 100 mila abitanti. L’aumento è compreso fra il 20% e il 40% in altre 17 province, tra le quali tre capoluoghi di regione: Roma, Milano e Torino, dove risiede complessivamente circa un sesto della popolazione italiana. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Picone" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

"CONTROLLI CAPILLARI ALLA FRONTIERA"

«Nelle 30 province in cui l’incidenza è aumentata almeno del 40% negli ultimi sette giorni, l’analisi alle differenze percentuali settimanali mostra trend di crescita - rileva Sebastiani - e in sette di esse (Forlì, Rieti, Viterbo, Imperia, Cremona, Fermo e Pisa) l’aumento è statisticamente significativo. In 8 delle 30 province l’incidenza è superiore a 50 casi a settimana per 100.000 abitanti. Il valore più alto dell’incidenza, pari a 150 casi a settimana per 100.000 abitanti, si riscontra a Trieste. Inoltre tutte le province del Friuli Venezia Giulia sono coinvolte. Questi fatti, uniti a quello che la Slovenia è al nono posto per incidenza in Europa, con 330 casi a settimana per 100.000 abitanti, e che altri Stati della penisola balcanica hanno valori grandi, come ad esempio la Serbia (442, valore più alto ora in Europa), la Romania (368) e la Bulgaria (343 e in crescita esponenziale), evidenzia l’esigenza di controlli capillari, alla frontiera, dei flussi in entrata».

LE 30 PROVINCE DA MONITORARE

Ecco l’incidenza nelle 30 province che hanno registrato un aumento del 40% negli ultimi sette giorni rispetto ai sette giorni precedenti e trend di crescita: Trieste (150), Bolzano (84), Rieti (73), Imperia (63), Enna (60), Forlì-Cesena (56), Gorizia (52), Terni (51), Viterbo, Pisa e Rovigo (49), Massa Carrara (47), Latina (46), Messina (45), Vercelli (40), Fermo e Grosseto (39), Perugia (36), Salerno (35), Cremona (33), Varese (32), Pordenone (31), Lecce (29), Udine (27), Chieti (21), Brindisi (18), Como (17), Campobasso (16), Ascoli Piceno (14), Mantova (13).