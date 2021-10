Incidente sul ponte dell'Oglio, due giovani feriti

ROBECCO D'OGLIO - Fuoristrada lungo via Brescia, poco prima delle 8 di questa mattina, tra Pontevico e Robecco, appena dopo il ponte sull'Oglio. Due ragazzi di 26 anni residenti in paese, che viaggiavano su una Volkswagen Touran, sono rimasti feriti: uno è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale di Cremona dai sanitari della Croce Bianca di Brescia. In base ad una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Vescovato, sembrerebbe che l'auto fosse diretta verso Robecco. Sul posto anche un equipaggio dei vigili del fuoco di Cremona.