Covid, terza dose al via. Testimonial il ds Canino dell'Asst Cremona

CREMONA - "Da sempre credo nella scienza e nell'importanza dei vaccini. In questo momento il vaccino è l'unica arma efficace contro il Covid-19". La frase è di Rosario Saro Canino, direttore sanitario dell'ASST di Cremona, ed è riportata sulla pagina Facebook proprio della Asst - Azienda socio sanitaria territoriale, corredata dalla fotografia di Canino mentre si sottopone alla terza dose di vaccino. E segna il via della terza dose della campagna vaccinale che, al momento, può essere prenotata da operatori socio-sanitari, over 60, persone a elevata fragilità, trapiantati e immunocompromessi. Le modalità di prenotazione sono quelle usuali: sul sito prenota Covid della Regione Lombardia (la prenotazione è semplice e guidata; per iniziare basta inserire Numero di Tessera Sanitaria e Codice Fiscale), tramite il call center digitando il numero 800894545, tramite Postamat (gli sportelli automatici di Poste della Lombardia) oppure tramite il portalettere.