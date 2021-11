Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muretto, 82enne in ospedale

MONTICELLI - Schianto questa mattina poco prima delle 11 in via Bassanine a Fogarole, dove una Fiat Brava guidata da un 82enne del paese è andata a schiantarsi contro muretto e recinzione di un cortile privato.

L’uscita di strada è avvenuta in via Bassanine, poco dopo una curva. Per circostanze al vaglio della Polizia locale dell’Unione Bassa Val d’Arda, intervenuta per i rilievi di legge, l’anziano ha perso il controllo del mezzo e ha riportato lievi contusioni. Per i soccorsi sono intervenuti i volontari della Pubblica assistenza di Cortemaggiore con un’ambulanza e in ausilio l’automedica della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato portato in ospedale a Cremona per accertamenti.

Nella notte fra ieri e oggi incidenti anche in autostrada A21, uno nel tratto piacentino fra Caorso e Castelvetro all’altezza dello svincolo che collega all’A1 e il secondo in zona cremonese in direzione Piacenza-Torino. Il bilancio è di quattro persone rimaste ferite: un 19enne, un 34enne, un 60enne e un 61enne. Solo uno ha riportato ferite un po’ più serie, tanto che è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la Polstrada di Cremona. Le operazioni di soccorso hanno richiesto un temporaneo blocco della circolazione e si sono formate code di oltre un chilometro.