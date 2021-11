Vaccini: Fontana, aderire con più entusiasmo alla terza dose

MILANO - «La terza dose è qualcosa che completa il ciclo vaccinale e bisogna fare in modo che la gente se ne renda conto e partecipi con un po' più di entusiasmo e determinazione». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Rainews24. La Lombardia ha «già iniziato la campagna vaccinale per la terza dose e siamo pronti ad avere maggiori prenotazioni. Faccio questo invito perché anche in Lombardia, che è una delle Regioni che ha meglio risposto alla prima fase delle vaccinazioni, per la terza dose le risposte sono un po' più tiepide». Invece «noi abbiamo bisogno di aumentare il numero di persone che si sottopongono alla terza dose».

«Credo che le ragioni siano due: la prima è di carattere sanitario, come è stato rilevato a Trieste. La seconda ragione è che il diritto ad esprimere il proprio parere non può andare ad incidere sulla libertà dei commercianti di svolgere la loro attività». Lo ha detto il presidente Fontana commentando la stretta annunciata dal Viminale sui cortei dei No Green pass. «Credo una manifestazione vada bene, ma andare a bloccare il giorno della settimana in cui i negozi hanno maggior possibilità di lavorare non sia corretto», ha aggiunto Fontana, riferendosi alle manifestazioni che ogni sabato, ormai da diverse settimane, avvengono a Milano. (ANSA)