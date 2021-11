Giansanti: importante provvedimento della Commissione UE contro deforestazione

ROMA - “Il provvedimento adottato oggi dalla Commissione europea per limitare le importazioni di materie prime legate alla deforestazione è un primo passo importante al quale dovranno seguirne altri a tutela dei consumatori e dell’ambiente”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alla pubblicazione del documento della Commissione Ue che prevede alcune iniziative nell’ambito del Green Deal in relazione a deforestazione, gestione dei rifiuti e strategia del suolo. L’obiettivo annunciato è molteplice: passare a un'economia circolare, proteggere la natura e innalzare gli standard ambientali nell'Unione europea e nel mondo.





SISTEMA DI TRACCIABILITA' RAFFORZATA

Le nuove regole prevedono che l’importazione in Europa di una serie di materie prime e prodotti - tra i quali, soia, carni bovine, caffè, cacao e olio di palma - sia accompagnata dalla certificazione di non aver contribuito alla distruzione di foreste. Il tutto si basa su un sistema di tracciabilità rafforzata e controlli affidati agli Stati membri che potranno sospendere l'immissione sul mercato Ue di prodotti ritenuti causa di deforestazione. “L’annuncio della Commissione è in linea con gli impegni assunti dal G20 e dalla Cop 26 e conferma il ruolo di rilievo del settore primario nel raggiungimento dei traguardi di sostenibilità" – aggiunge Giansanti. "A queste iniziative dovranno ora seguire altri provvedimenti in grado di condizionare le regole di importazione nella Ue in fatto di sicurezza alimentare, tutela ambientale e garanzie sociali - conclude il presidente di Confagricoltura –. In questo modo, con il principio della reciprocità, riusciremo a tutelare il pianeta a beneficio anche dei consumatori”.