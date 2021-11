In provincia di Cremona salgono i contagi: sono 74

CREMONA - Con 106.695 tamponi effettuati è di 1.858 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia - in provincia di Cremona sono 74 (mai così tanti da maggio) -, con un tasso di positività in salita all’1,7% (ieri 0,9%). Cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva (+2, 53) e nei reparti (+32, 556). Sono 13 i decessi, che portano il totale a 34.261 morti da inizio pandemia.

TERZA DOSE. Per le terza fase della campagna vaccinale anti Covid «abbiamo immaginato di organizzare dei centri vaccinali nella grande distribuzione organizzata della Lombardia e in due stazioni della metro» a Milano. Lo ha spiegato il coordinatore della Regione Guido Bertolaso, durante una conferenza a Palazzo Pirelli, spiegando che nei prossimi giorni sarà aperta una manifestazione di interesse rivolta alle grandi catene e ai centri commerciali.

Con l’inizio della fase massiva delle terze dosi, a partire dal primo dicembre, «ci prepariamo agli scenari più diversi, anche a quelli che potrebbero essere di vaccinare 60-70 mila persone al giorno», ha detto Bertolaso.

I centri vaccinali già attivi, dunque, resteranno aperti anche durante le festività natalizie, mentre a Milano «l'hub delle Scintille, che è un nostro gioiello e adesso lavora a un terzo della sua capacità, sarà pienamente operativo per gennaio». E anche a Gallarate aprirà un nuovo centro, che andrà a sostituire quello di Malpensa Fiere. «Stiamo prendendo contatti con la Gdo, è un modo per andare incontro a cittadini» ha aggiunto il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, ricordando che «abbiamo già 365 farmacie che vaccinano con le terze dosi, sono in crescita e su tutto il territorio».