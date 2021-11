«Portale scuole Covid anche per i nidi»

MILANO - «La Regione estenda il portale per la segnalazione dei casi di infezione Covid nelle scuole lombarde anche agli asili nido pubblici e privati».

A chiederlo è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, impegnato in questi giorni in Consiglio regionale per la maratona di discussione della legge sanitaria regionale.

«Leggo con piacere che la Regione ha rifinanziato un importante progetto di sensibilizzazione per la scoperta precoce di segnali di problemi psicofisici nei nidi e micronidi lombardi – spiega Piloni -. La prevenzione è fondamentale e può fare la differenza. Proprio per questo, nel contesto pandemico in cui viviamo da quasi due anni, è necessario che la Regione estenda a queste realtà l’utilizzo del portale che ha predisposto per le scuole lo scorso ottobre, per la segnalazione diretta alle ATS dei casi Covid e dei loro contatti scolastici. È stato un errore non averlo fatto subito e in questo momento di aumento dei contagi, non essendo quella fascia d’età vaccinata, è necessario potenziare l’attività di tracciamento sull’intero sistema scolastico, di cui gli asili nido fanno parte, per rafforzare l’attività di prevenzione e per supportare il lavoro delle ATS. Proteggere i più piccoli è fondamentale per proteggere tutta la famiglia, compresi i nonni, che sono sempre i soggetti più esposti».