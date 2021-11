Pulmino sui binari urtato dal treno, muore un giovane

PARMA - È un pulmino per il trasporto di persone disabili il mezzo finito sui binari sulla linea Bologna-Piacenza in provincia di Parma, a Pontetaro e poi urtato da un treno in arrivo. Un giovane a bordo è morto, un altro è rimasto ferito in modo grave. Feriti, in modo apparentemente meno serio, anche l’autista e una donna.

LA RICOSTERUZIONE. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il pulmino si trovava su una strada adiacente alla ferrovia. Il conducente avrebbe perso il controllo in una curva a gomito, sarebbe andato dritto passando in mezzo a due piloni e sarebbe così finito sulle rotaie della linea ferroviaria convenzionale. Il mezzo è stato pesantemente danneggiato dall’impatto col treno.

CIRCOLAZIONE SOSPESA PER ORE. È ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Parma e Fidenza, sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza. Lo stop è in atto dalle 13.20.

I treni regionali - fa sapere Ferrovie dello Stato - sono cancellati fra Parma e Fidenza e il servizio si effettua con autobus sostitutivi. Modifiche anche ai treni a lunga percorrenza con instradamenti su percorsi alternativi. Potenziato il servizio di assistenza ai clienti.

I passeggeri del treno coinvolto nell’urto, un Regionale partito da Piacenza e diretto ad Ancona, sono stati accompagnati con autobus alla stazione di Parma da dove hanno potuto proseguire il viaggio. La ripresa del traffico ferroviario avverrà dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria, la rimozione del pulmino e le verifiche all’infrastruttura e al treno regionale coinvolto. La circolazione sulla linea Alta Velocità Bologna-Milano è regolare.