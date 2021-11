Cremona, in provincia una vittima e 37 nuovi contagi

CREMONA - Un’altra vittima (ora sono 1.536 in tutta la provincia da inizio pandemia) e 37 nuovi contagi. Quello tracciato dalle autorità sanitarie regionali è un altro bilancio amaro per quel che concerne il territorio cremonese. Le cose non vanno molto meglio a livello regionale. Nel corso delle ultime 24 ore, in Lombardia si sono registrati 1.431 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 106.559 tamponi effettuati (sabato 1.930 contagi a fronte di 118.279 tamponi processati). L’indice di contagiosità è sceso all’1,3%. In tutta la regione si sono registrati due decessi (contro i cinque di sabato). Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, nei reparti di area medica ora sono ricoverati 666 pazienti Covid, dieci in più rispetto a ieri. Nelle Terapie intensive, invece, sono ricoverati 61 degenti Covid, vale a dire tre in più.

Questo il dettaglio delle province: