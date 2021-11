Salini: "In Lombardia grande evento di FI con il coordinatore Tajani"

MILANO - «La crisi provocata dalla pandemia ha messo a dura prova il sistema sanitario e quello socio-economico del Paese che, grazie al governo guidato da Mario Draghi e fortemente voluto da Silvio Berlusconi, sta reagendo con efficacia grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza, avviando a tempo di record il cammino di riforme indispensabili per ottenere i fondi europei, di cui l’Italia è primo beneficiario Ue. Un percorso di profondo cambiamento che sta investendo il mondo delle imprese, gli ambiti della sanità e del lavoro, che saranno al centro della due giorni di lavoro, organizzata da Forza Italia Lombardia con la partecipazione del coordinatore nazionale Antonio Tajani, intitolata: “TRANSIZIONE, LA GRANDE SCOMMESSA. Crescita e sostenibilità tra impresa, sanità e lavoro”, che si terrà sabato 27 novembre e domenica 28 novembre, presso il Castello di Casiglio, in via Cesare Cantù n.21 a Erba, in provincia di Como. Qui rilanceremo le battaglie storiche di Forza Italia insieme al coordinatore nazionale Tajani e a circa centocinquanta ospiti, a partire dai vertici del movimento azzurro, ministri, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali. Il primo momento di confronto si svilupperà la mattina di sabato 27 novembre sul tema “Le sfide del lavoro dopo la pandemia” approfondite con l’aiuto di Emanuele Massagli, presidente di Adapt, autorevole centro studi in materia giuslavoristica. Sempre il 27 novembre, nel pomeriggio, focus su “Vaccinazioni e riforme. L’Italia non si ferma” con Mariastella Gelmini ministro per gli Affari regionali, Letizia Moratti vicepresidente di Regione Lombardia, Alberto Cirio presidente della Regione Piemonte, Roberto Occhiuto presidente della Regione Calabria, Guido Bertolaso consulente per l'emergenza Covid-19 in Lombardia, Marche, Sicilia e Umbria e Fabrizio Pregliasco professore universitario e direttore sanitario Irccs Galeazzi Milano. Domenica 28 novembre il coordinatore nazionale azzurro Antonio Tajani condurrà l’assemblea politica di Forza Italia alla quale interverranno i rappresentanti nazionali». E’ quanto dichiara Massimiliano Salini, europarlamentare e coordinatore di Forza Italia in Lombardia. «Rilanceremo il contributo determinante del movimento azzurro per la ripartenza del Paese - conclude Salini - proseguendo il confronto avviato a giugno con l’evento “ITALIA, CI SIAMO” tenutosi a Castione della Presolana (Bg), focalizzato sugli aspetti industriali della transizione descritta nel maxi piano Next Generation EU e nel Recovery Plan».