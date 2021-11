Covid: quarantene in scuole della Lombardia quasi triplicate

MILANO - Sono 902 le classi in quarantena nelle scuole della Lombardia al 21 novembre, con 15.305 alunni e 1.150 operatori posti in isolamento in quanto «contatti di caso" positivo. Sono dati quasi triplicati rispetto all’ultimo monitoraggio del 7 novembre quando le classi in quarantena erano 370, pari a 6.681 alunni. (ANSA)