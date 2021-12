Senza vaccino 40 mila cremonesi

CREMONA - Effetto Super Green pass, con conseguente impennata di prime dosi in provincia? Al momento non si direbbe, stando ai dati sull’andamento della campagna vaccinale elaborati dall’Azienda tutela della salute Val Padana, che a sua volta riceve gli aggiornamenti da Poste Italiane e dal Siavr (Sistema informativo anagrafe vaccinale regionale). Al 18 novembre, i residenti nel territorio che avevano ricevuto almeno la prima dose erano 281.788, pari all’88% della popolazione target, ovvero tutti i vaccinabili (esclusi quindi gli under 12 e chi ha patologie non compatibili). In base alla comunicazione di ieri (il dato è aggiornato a giovedì sera) sono saliti a 282.039, il ché significa un incremento di 251 unità. Fatti due conti, si tratta di una ventina di prime dosi al giorno. La percentuale di adesioni alla campagna rimane fissa all’88%. In provincia restano dunque circa 40 mila persone non protette. Non è escluso che una parte abbia prenotato la prima dose per le prossime settimane, proprio in previsione dell’arrivo dell’obbligo del Green Pass da vaccino per molteplici attività quotidiane. Questi numeri potrebbero dunque assottigliarsi prima della fine dell’anno.