Cremona, in provincia i nuovi contagi sono 115

CREMONA - Sono 115 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in provincia di Cremona nell'arco delle ultime 24 ore. Ieri erano stati 93, giovedì 85, mercoledì 101, martedì 88, lunedì 18 e domenica 51: negli ultimi 7 giorni i contagi registrati hanno dunque toccato quota 551. In Lombardia oggi sono stati conteggiati 2.990 casi a fronte dei 137.002 tamponi analizzati, per un tasso di positività del 2,1%. La lista dei decessi per Covid nel territorio regionale si aggiorna con 19 vittime (34.447 dall'inizio dell'emergenza). Non si arresta la crescita dei ricoverati: 121 nelle terapie intensive (+7) e 924 nei reparti di area medica (+12). Ecco i nuovi positivi rilevati oggi nelle province della Lombardia:

Milano: 1.016;

Bergamo: 132;

Brescia: 317;

Como: 205;

Cremona: 115 ;

; Lecco: 77;

Lodi: 53;

Mantova: 119;

Monza e Brianza: 307;

Pavia: 165;

Sondrio: 39;

Varese: 331.