La star James May conquistata dal torrone cremonese

CREMONA - Amazon Prime si affida a James May per la serie dal titolo inequivocabile: «James May: Our Man in Italy», una serie di viaggi in sei parti, prodotta per Amazon Studios dalle pluripremiate società di produzione britanniche Plum Pictures e New Entity. «James May viaggerà per tutta l’Italia, dalle spiagge baciate dal sole della Sicilia alle montagne innevate delle Alpi — si legge nelle note di produzione —. L’Italia è uno dei suoi Paesi preferiti: un luogo rappresentato dallo stile, ottimo cibo, belle macchine e oltre due millenni di cultura». Dopo la serie dedicata al Giappone, ora tocca al Bel paese e per raccontarne la dolcezza May ha fatto tappa presso l’azienda dolciaria di Massimo Rivoltini, incuriosito dai segreti della lavorazione del dolce mandorlato, la cui origine si perde nella notte dei tempi fra storia e leggenda.

Il conduttore James May in visita presso l’azienda dolciaria di Massimo Rivoltini

MODELLINI FERRARI, CHE PASSIONE

Ma non è stato questo l’unico motivo di interesse di May, come racconta lo stesso Rivoltini: «Per chi, come me, ama i motori, ospitare «capitan lento» è stata una grande emozione — racconta l’imprenditore di Vescovato —, e non solo perché ha apprezzato la mia collezione di modellini di Ferrari. May si è messo in gioco, ha fatto con noi il torrone e le nostre torte. La serie andrà in onda nella primavera del 2022 e Cremona, con il suo torrone e la tradizione liutaria, ci sarà». Ovviamente sulla piattaforma Amazon Prime.