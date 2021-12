Bocconi trappola: grossi ami nei pezzi di salsiccia

SORESINA - Il più vile, e atroce, dei tranelli. Succulenti bocconi di salsiccia posizionati davanti all’ingresso di un cortile con celati all’interno degli ami. Evidente l’obiettivo di chi li ha infilati dentro la carne: ferire o addirittura uccidere qualsiasi animale se ne fosse cibato. Magari il cane che, stando a quanto si è appreso, nei giorni scorsi ha espletato i propri bisogni sul marciapiede, senza che il proprio padrone raccogliesse il dovuto. Un comportamento incivile passibile di sanzione ma che non può in alcun modo giustificare una reazione così smodata e vergognosa. Al di là del fatto che le esche avrebbe potuto attirare qualsiasi animale d’affezione della zona (l’episodio è avvenuto in Vicolo di sera), in qualsiasi caso se ingerite avrebbero inferto sofferenze atroci e inaccettabili. E in una disputa tra irresponsabili, avrebbe finito per farne le spese il meno colpevole di tutti: chiunque infatti, dovrebbe essere consapevole che le deiezioni rinvenute per strada o sul percorso pedonale non sono imputabili al cagnolino che le lascia ma all’essere umano che non le ha raccolte. Oltre all’indignazione, manifestata anche sui social, i residenti sono comunque decisi ad andare a fondo alla vicenda, e nelle prossime ore sporgeranno denuncia contro ignoti alla locale stazione dei carabinieri.