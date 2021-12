Incidente a Bettenesco, via Brescia chiusa al traffico

PERSICO DOSIMO - Tre mezzi sono rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente lungo via Brescia, in località Bettenesco, a metà strada fra Persico Dosimo e Pozzaglio: due automobili e un furgoncino sono entrati in collisione in pieno rettilineo alle 19 in punto. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso da parte dei sanitari, giunti sul posto a bordo di tre ambulanze e un'automedica. Sul punto dello schianto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli uomini della Polstrada di Cremona. Una delle due vetture è rimasta praticamente distrutta: l'impatto è stato molto violento, come testimonia la fiancata devastata. Il guidatore, tuttavia, se l'è cavata con ferite di media gravità. Anche altre due persone coinvolte hanno riportato traumi e ferite: tutti sono stati trasportati all'ospedale per i controlli del caso. Nessuno risulta in pericolo di vita.