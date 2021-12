Cremona, in provincia altri 99 contagi

CREMONA - Sono 99 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia i casi registrati sono 3.373 su 112.492 tamponi effettuati, per una percentuale che sfiora il 3%. Sono 136 le persone ricoverate in terapia intensiva, 10 più di ieri, e 1066 negli altri reparti (+25). Le persone decedute sono 25, per un totale di 34.504 da inizio pandemia. Ecco l'aggiornamento quotidiano per quanto riguarda i positivi nelle singole province lombarde:

Milano: 865

Brescia: 445

Monza: 388

Varese: 381

Bergamo: 345

Como: 215

Pavia: 207

Mantova: 174

Lecco: 111

Lodi: 103

Cremona: 99

Sondrio: 50