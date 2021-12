Lombardia: 60 milioni di euro ai Comuni per realizzare nuove scuole

MILANO - Realizzare nuove scuole sicure, certificate, connesse, che offrano spazi di apprendimento innovativi, flessibili nell’uso e nel tempo, adeguati alle nuove modalità didattiche e alle esigenze dei docenti e degli studenti che le abitano. È questo l’obiettivo di Regione Lombardia che, con la delibera approvata in Giunta regionale, interviene sul tema dell’edilizia scolastica con un provvedimento unitario composto da due linee di intervento.

La prima linea è uno stanziamento di 60 milioni di euro, dal 2022 al 2026, destinato ai Comuni per realizzare scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado attraverso progetti esemplari di innovazione che integrino progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità. Grazie al Bando «Spazio alla Scuola», di prossima emanazione, i Comuni potranno ricevere un contributo a fondo perduto, fino a un massimo del 100% del costo progettuale, in rapporto alla tipologia di scuola e al numero di classi interessate dal progetto. «Vogliamo offrire a studenti e ai professori - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore regionale all’Istruzione - scuole moderne, funzionali, tecnologicamente avanzate. Con questa nuova linea di finanziamento superiamo la logica degli interventi parziali, perchè adeguare gli spazi esistenti alle previsioni normative è importante, ma non è sufficiente. Vogliamo mettere i Comuni in condizione di intraprendere percorsi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori modulati sulle effettive dimensioni delle opere da realizzare».

La seconda linea è una 'Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia'. È finalizzata a definire un’aggiornata programmazione regionale in materia di edilizia scolastica, che consenta di sfruttare le opportunità offerte dal Pnrr in seguito all’ultimo accordo trovato con il Ministero dell’Istruzione, che prevede punteggi aggiuntivi per le proposte incluse nella programmazione regionale. (ANSA)