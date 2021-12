Regione Lombardia: abolito il bollo per le auto storiche

MILANO - Auto storiche, la Regione Lombardia ha abolito il bollo. Soddisfatto Andrea Monti (Lega): “Grazie ad un mio emendamento approvato dall’Aula consiliare, dal primo gennaio 2022 in Lombardia anche le auto tra i 20 e i 30 anni di vetustà non pagheranno più il bollo, e questo vale anche per le vetture, iscritte al registro Aci Storico e comprese nella lista di salvaguardia redatta da ACI, senza l’obbligo di essere iscritte in altri registri o di essere dotate di CRS”.

Spiega Monti: “Questa è una piccola rivoluzione che faciliterà la vita ai tanti possessori di auto storiche e da collezionismo dato che, da Gennaio, in Regione Lombardia il registro Aci Storico si affiancherà agli altri registri previsti dall’articolo 60 del Codice della Strada come Asi, Registro Storico Alfa Romeo, Registro Storico Lancia e FMI. In questo modo allarghiamo la platea con un inserimento importante nella normativa regionale del concetto di lista di salvaguardia, un intervento quindi che non creerà una diminuzione delle entrate alla luce del fatto che queste vetture avevano lo stesso diritto di sconto ma con obbligo essere iscritte a uno dei quattro registri e dotarsi di CRS. Ciò significa che dalle Istituzioni della Lombardia arriva il segnale che occorre tutelare le auto che hanno realmente una rilevanza storica e collezionista sgravandole da incombenze fiscali e di circolazione. Escludendo però tutti qui veicoli che, per mancata manutenzione o degradi, non rispettano i requisiti di storicità”, conclude Monti.