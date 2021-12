Terremoto, forte scossa sentita in tutta la provincia: studenti in strada

CREMONA - Forte scossa di terremoto alle 11.37 sentita distintamente in tutta la città, soprattutto ai piani alti, ma anche in provincia fino al Cremasco. La conferma arriva dal comando dei vigili del fuoco dove è stata percepita. Gli studenti sono stati fatti uscire da scuola. Sono in corso verifiche.

EPICENTRO A BERGAMO. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha avuto il suo epicentro nella zona a ovest di Bergamo. La forte scossa di terremoto è stata infatti avvertita distintamente in tutta la provincia di Bergamo, fino a Milano, Cremasco compreso.

Studenti dell'Aselli nel cortile della scuola dopo la scossa di terremoto

MAGNITUDO. È stata confermata dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma la magnitudo 4.4 del terremoto registrato oggi alle 11,34 nella Bergamasca: l’epicentro è a Bonate Sotto, paese dell’Isola bergamasca di 6 mila abitanti. La profondità è stata stabilita a 26 chilometri.

Studenti soncinesi in strada

MASSIMA ALLERTA A SONCINO. Massima allerta a Soncino dove la scossa di terremoto è stata avvertita distintamente e ha generato preoccupazione. Immediato ed efficiente, è entrato in azione il protocollo d’emergenza dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII. Tutti gli alunni delle scuole medie, sotto la sorveglianza del dirigente scolastico Luca Serafini e dei docenti, sono stati messi in sicurezza con un’evacuazione nel punto di raccolta predefinito dei giardinetti di via Galantino accanto all’ufficio postale. Al termine del lieve smottamento, che non ha causato danni, sopralluogo straordinario dei Grifoni della Protezione Civile insieme alla dirigenza e al vicesindaco Fabio Fabemoli. Appurato il perfetto stato strutturale e verificato che non sussisteva alcun rischio, le lezioni sono riprese in tranquillità. Non deve stupire che a Soncino esista una particolare attenzione e sensibilità della popolazione e delle istituzioni quando si tratta di scosse improvvise, pur di lieve entità: storicamente, infatti, il borgo medievale è considerata una zona a rischio. Tristemente famoso è il catastrofico “Terremoto soncinese del 1802” (Grado Nono della Scala Mercalli) che, oltre a devastare il paese, causò la distruzione di migliaia di edifici nell’intera Valle dell’Oglio.

AVVERTITA FINO A MILANO. La forte scossa di terremoto è stata avvertita anche a Milano. In diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada.

ANCHE NEL PAVESE. La scossa di terremoto, sentita in tutta la Lombardia, è stata avvertita distintamente anche in tutta la provincia di Pavia. Così come a Cremona, Milano, anche a Pavia e nel resto del territorio i palazzi e le case hanno tremato e alcune persone sono scese in strada. Il centralino dei vigili del fuoco è stato subito tempestato di telefonate.

(seguono aggiornamenti)