Cremona, in provincia 154 nuovi contagi

CREMONA - In provincia di Cremona nelle ultime 24 ore sono stati registrati 154 nuovi positivi al Coronavirus. Sono 5.397 i nuovi casi di Covid in Lombardia, dove sono stati fatti 132.959 tamponi, con un rapporto del 4%, uguale a ieri. Sono 18 le vittime, per un totale di 34.736 da inizio pandemia. E sono 160 le persone in terapia intensiva, 14 più di ieri, mentre sono 1.225 (+2) quelle ricoverate in altri reparti. Ecco i casi rilevati nelle province lombarde:

Milano: 2022

Varese: 547

Monza: 501

Brescia: 476

Bergamo: 337

Pavia: 242

Mantova: 188

Cremona: 154

Lecco: 110

Sondrio: 63