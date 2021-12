Magico Basket, un regalo speciale sotto l'albero

SORESINA - Grazie all’intuizione del pittore Roberto Dellanoce e alla generosità di tanti soresinesi, il libro dell’artista è andato letteralmente a ruba: tutte le copie stampate sono andate esaurite e tramite le offerte incassate si è riusciti a donare 5.500 euro a Magico Basket, l’associazione soresinese che promuove l’inclusività e la socialità tra i ragazzi diversamente abili. ‘Briciole di società rurale soresinese’, un omaggio alle cascine, ultimi baluardi della civiltà contadina, ha riscosso un successo di gran lunga superiore alle aspettative. La presentazione in bello stile in sala Mosconi, con amici dell’autore e sostenitori del team guidato da Mariana Beretta, ha indubbiamente agevolato l’operazione, regalandole un ‘lancio’ importante e tanta visibilità. Ma il resto l’ha fatto anche il contenuto delle pagine: un omaggio ad antiche corti, storiche aziende, autentici reperti di un mondo ormai superato, che molti hanno riscoperto (o ammirato per la prima volta) volentieri, acquistando una copia del volume, consapevoli anche della finalità benefica del progetto.