"Questi gioielli sono rubati": finti agenti in azione a Pizzighettone

PIZZIGHETTONE - Dalla città murata e dai vicini territori lodigiani arrivano segnalazioni circa due uomini che, spacciandosi per esponenti delle forze dell’ordine e facendo riferimento a presunte razzie nella zona, chiedono ai cittadini se hanno oggetti preziosi in casa e affermano di dovere compiere sopralluoghi per verificare se i gioielli sono provento di furto. L’obiettivo è chiaro: entrare nell’abitazione e depredarla. Da qui l’allerta, lanciata anche attraverso i gruppi social del paese, rivolta in prevalenza agli anziani che sembrano essere gli obiettivi prediletti da questi ladri truffatori. Il consiglio è naturalmente quello di non lasciare entrare nessuno ma, anzi, contattare il 112. Gli episodi, oltre che a Pizzighettone, sarebbero avvenuti a Codogno dove in alternativa è stata usata la scusa dei tecnici della rete gas.