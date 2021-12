Esame della patente: da oggi si “restringe”, bocciati al quarto errore

ROMA - L’esame teorico della patente da oggi ‘dimagrisce’. Con 10 domande in meno anche il tempo a disposizione sarà ridotto: da 30 a 20 minuti. Di conseguenza anche il numero di errori viene ridimensionato. Da 4 errori al massimo consentiti si passa a 3, al quarto errore si viene bocciati. Queste sono le nuove modalità dell’esame teorico previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre scorso). I candidati al conseguimento di patenti A1, A2, A, B1, B e BE (quindi tutte quelle conseguibili dai 16 anni in su per ciclomotori, auto e moto) sosterranno l’esame di teoria in questa nuova versione “sfoltita”. Ciò che non cambia sono le modalità di esecuzione della prova. Sarà sempre informatizzata ed eseguita tramite la consueta scheda di domande “vero o falso”. (ANSA)