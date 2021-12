Lions Castelleone, gli impegni per il nuovo anno

CASTELLEONE - La serata degli Auguri del Lions Club Castelleone è stata dedicata a ricordare i Service che hanno impegnato e impegneranno i soci nelle attività di servizio. La serata ha consentito ai soci e ospiti presenti di conoscere quanto il club, guidato da Cristian Maccagnola, abbia in programma per l’annata. Oltre agli ospiti, hanno partecipato il socio del Lions Club Castelleone Bernardo Vanelli, presidente di Zona, che ha portato i saluti delle autorità di Distretto e del Governatore. Importante rilievo è stato dato dal socio Dante Corbani, delegato della LCIF, la Fondazione dei Lions che nasce nel 1968 con lo scopo di portare a termine i progetti umanitari. La fondazione LCIF è stata classificata come la migliore Organizzazione non Governativa secondo un report del Financial Times.

Per dare seguito alla raccolta fondi della serata, il giorno seguente il Lions Club Castelleone è stato presente alla manifestazione del gruppo sportivo castelleonese il Dosso, che organizza attività sportive con persone con e senza disabilità: calcio, basket, baskin, e cui il Club presta un Service annuale. Per il sodalizio, infatti, è molto importante la comunicazione diretta con presenza all’esterno perché consente di far conoscere le attività che si promuovono sul territorio, a livello nazionale e internazionale.