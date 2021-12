Variante Omicron, "nuova tempesta in arrivo"

«Una nuova tempesta sta arrivando» in Europa con la variante Omicron del Covid che «entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull'orlo del baratro». Lo ha detto il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge invitando tutti a fare la terza dose di vaccino. «Boost, boost, boost», ha esortato sottolineando che «il booster è la difesa più importante contro Omicron». Intanto in Italia gli ospedali sono già messi a dura prova: mille persone nelle terapie intensive non si registravano in Italia dal 31 maggio scorso, quando in totale era 1.033 i pazienti ricoverati. I reparti tornano dunque a riempirsi: gli ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 96.