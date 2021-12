Sport: da FFP2 a green pass rafforzato, ecco le misure anti covid

ROMA - Dalle mascherine FFP2 al green pass rafforzato, è stretta sulle misure anti covid anche nel settore sportivo. Il decreto legge del 24 dicembre, pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da ieri, prevede ulteriori restrizioni. «Per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto, a partire dal 25 dicembre e fino allo stato di cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso. A partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza l’accesso a piscine, palestre e sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato». Per l’accesso e l’utilizzo di funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, è fatto obbligo di indossare i dispositivi FFP2. Il decreto-legge proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. (ANSA)