Oms, con Omicron alto numero di ricoveri soprattutto tra no-vax

COPENAGHEN - «La rapida diffusione della variante Omicron, come quella che osserviamo in diversi Paesi, anche se accompagnata da una malattia leggermente meno grave, comporterà comunque un alto numero di ricoveri, soprattutto tra i non vaccinati». Lo ha detto all’Afp, Catherine Smallwood, una delle principali responsabili dell’Oms Europa. L’esperta ha invitato a prendere i dati preliminari che indicano un minor rischio di ricovero «con prudenza», visto che al momento i casi osservati riguardano soprattutto «soggetti giovani e in buona salute in Paesi con tassi alti di vaccinazione». Gli esperti infatti non sanno ancora se l'apparente minor gravità della variante Omicron (rispetto alla Delta) sia una sua caratteristica intrinseca o se sia legata al fatto che colpisce popolazioni già parzialmente immunizzate dai vaccini o da precedenti contagi. (ANSA-AFP)