Ciclista investito, ricoverato in gravi condizioni

SORESINA - Grave incidente poco dopo le 13 lungo la provinciale 47, tra Soresina e Annicco. Un 67enne di Soresina, in sella alla propria bici, è stato investito da un'auto. L'impatto, molto violento, è avvenuto nei pressi dell'intersezione con la pista ciclabile. La Bmw che l'ha travolto viaggiava in direzione Soresina. Soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Cremona in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale di Soresina.