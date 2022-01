Scuola, nuove regole su Dad e quarantena

CREMONA - Sulla ripresa delle lezioni scolastiche pesa l'incognita delle nuove norme su Dad e quarantena. Gli istituti sono pronti a ripartire tra il 7 e il 10 gennaio, ma in alcuni territori il ritorno sui banchi slitterà a causa dei contagi. Il Governo, in accordo con le Regioni, sta mettendo a punto l'apparato che dovrà minimizzare la diffusione del virus nella sua ultima e più virulenta variante, la Omicron. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha riaffermato la propria posizione: «È prioritario tutelare la didattica in presenza». L'ipotesi più probabile - che dovrebbe essere valutata nel Cdm del prossimo 5 gennaio - prevede:

DALLE ELEMENTARI IN POI

Con due studenti positivi nella stessa classe autosorveglianza di cinque giorni (con test 10 giorni) per i ragazzi vaccinati o guariti negli ultimi tre mesi e quarantena di 10 giorni con Dad laddove previsto.

Con tre contagi nella stessa classe spetta all'Asl a valutare ulteriori provvedimenti come la sospensione dell’attività in presenza.

NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Quarantena di dieci giorni per tutti con tampone con un solo caso positivo.

FFP2 PER GLI INSEGNANTI D'ASILO

Dopo l’obbligo vaccinale per il personale scolastico (scattato il 15 dicembre scorso) la prossima misura certa con la ripartenza della scuola nel 2022 sarà l’utilizzo delle Ffp2 da parte degli insegnanti nella scuola dell’infanzia, così come in quelle classi delle primarie e secondarie dove ci sono alunni che non hanno la mascherina perché esentati per specifici motivi. Ma queste nuove restrizioni, con la campagna vaccinale 5-11 cominciata solo due settimane fa e ancora a rilento (senza alcuna dose ancora l’88,4%, secondo l’ultimo report), potrebbero non bastare.

LEGA E M5S CONTRARI

Lega e M5s si sono espresse contro l’ipotesi di nuove norme per la ripresa della scuola in sicurezza con Dad per gli alunni non vaccinati in caso di due positivi in classe. "Non si può pensare di discriminare i bambini, prevedendo per alcuni la Dad e per altri la frequenza in presenza. Si continui ad investire risorse per la sicurezza, anzi si aumentino le risorse per la scuola, e si migliori il protocollo affinché sia più efficace. Ma le scuole devono restare aperte", dice la sottosegretaria all’Istruzione Floridia, dei Cinque Stelle. Mentre la Lega avverte: "Lasciare a casa da scuola 3 milioni e mezzo di bambini a gennaio non è la soluzione".