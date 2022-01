Vaccini: Lombardia vicina a 20 milioni di somministrazioni

MILANO - Prosegue la campagna vaccinale di Regione Lombardia che toccherà nei prossimi giorni 20 milioni di somministrazioni complessive, di cui 4 milioni di terze dosi. Ha ricevuto la terza dose il 62% dei cittadini che ha concluso il ciclo vaccinale primario da almeno 150 giorni, percentuale che sale al 76% tra gli over 60 e all’85% tra i cittadini con più di ottant'anni. Ieri sono state somministrate più di 104.000 dosi, il 90% delle quali booster. Si continuerà con un ritmo di più di 100.000 somministrazioni al giorno anche nel resto della settimana. La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, a fronte del grande impegno messo in campo, invita i cittadini in una nota «a non presentarsi nei centri vaccinali senza prenotazione, per un’affluenza ordinata e sicura, per evitare code, lunghe attese e problemi di gestione al personale. Le scorte di vaccino sono sufficienti a coprire le attuali necessità e c'è ampia disponibilità di prenotazione nelle agende dei centri». Gli unici a potersi presentare nei centri tampone senza prenotazione sono i cittadini con più di 12 anni che vogliono ricevere la prima dose. (ANSA)