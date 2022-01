Covid, in Lombardia 50 mila nuovi contagi e impennata di ricoveri

CREMONA - Con 238.990 tamponi eseguiti, è di 50.104 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia con una percentuale del 20.9%. Si tratta di un nuovo record di contagi. Sono in deciso aumento anche i ricoveri: sono infatti 234 i pazienti in terapia intensiva, 15 più di ieri, e 2.312 quelli negli altri reparti, con una crescita di 165. Sono invece 34 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 35.193.

Ecco i nuovi contagi per provincia:

Milano: 16.789

Brescia: 5.559

Monza e Brianza: 4.890

Bergamo: 4.448

Varese: 3.947

Pavia 3.133

Como 2.784

Lecco 1.785

Mantova 1.654

Cremona 1.617

Lodi 1.297

Sondrio 721

Sono 1.228.410 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 445.321. Il tasso di positività è al 13,9%, in leggero calo rispetto al 15,2% di ieri. Sono 1.392 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.912, ovvero 579 in più rispetto a ieri.