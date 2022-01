Super green pass sui bus, controlli rafforzati

CREMONA - Dal 10 gennaio prossimo, il Green pass rafforzato sarà obbligatorio anche per salire su bus, tram e metro, oltre che per treni e aerei. Questo significa che dalla prossima settimana, chi vorrà utilizzare il trasporto pubblico dovrà per forza essere vaccinato o guarito dal Covid-19. Le nuove disposizioni implicheranno anche nuovi controlli sui mezzi di trasporto per verificare che tutti i passeggeri siano effettivamente muniti di Green pass rafforzato. Un compito che, come è accaduto fino ad adesso, toccherà in parte alle forze dell’ordine, ma anche ai controllori delle aziende interessate che sono Arriva Italia per i bus cremonesi e Autoguidovie per la zona del Cremasco.

«Arriva Italia garantisce nel territorio cremonese la piena operatività di tutti i suoi mezzi» fanno sapere dalla direzione dell’azienda, «con un massimo nelle ore di punta di 80 autobus. Su tutti i mezzi sarà obbligatorio l’uso di mascherine Ffp2 e il rispetto delle regole di viaggio anti Covid 19. Tutto il personale di Arriva Italia supporterà gli incaricati nelle operazioni di controllo, il che significa che il personale di bordo supporterà il lavoro di monitoraggio delle forze dell’ordine». Tutto pronto dunque per il 10 di gennaio, in attesa di ulteriori disposizioni generali che arriveranno dal nuovo Dpcm. Sul territorio cremasco sono pronti intanto, a fornire la massima collaborazione alle forze dell’Ordine. «Anche con l’avvento del Green pass rafforzato, noi di Autoguidovie daremo il nostro supporto alle forze dell’ordine per i controlli sui mezzi, mettendo a disposizione i nostri agenti di pubblico servizio, quelli che comunemente vengono definiti controllori» afferma Gabriele Mariani, direttore di area di Autoguidovie.