Covid, in Lombardia 102 ricoverati in più rispetto a ieri

CREMONA - Sono 52.693 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 230.400 tamponi effettuati, di cui è risultati positivo il 22,9%. Cala il tasso di positività che ieri si attestava al 24%, quando i casi lombardi erano 51.587 (su 214.700 tamponi). Aumentano di 99 i ricoverati in area medica, dove i posti letto occupati a livello regionale sono 2.519 (21,1%) e crescono di 3 i ricoverati in terapia intensiva, dove i posti occupati sono complessivamente 229 (15%). Nelle ultime 24 ore i deceduti sono 46 (ieri erano 47) che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 35.286. Lo riferisce il bollettino quotidiano sulla situazione epidemiologica regionale elaborato da ministero della Salute e Protezione Civile, diffuso oggi pomeriggio dall’assessorato al Welfare lombardo.

L’analisi indica che in Lombardia i casi in isolamento domiciliare ammontano a 428.821. La provincia più colpita è quella di Milano, dove i nuovi positivi al Covid sono oggi 17.036, di cui 6.405 nella città di Milano. Nelle altre province i casi sono a Bergamo 4.709; Brescia 6.615, Como 2.737; Cremona 1.681; Lecco 1.688; Lodi 1.659; Monza Brianza 4.912; Mantova 1.704; Pavia 2.758, Sondrio 852; Varese 4.531.