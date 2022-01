Chiara Ferragni: "Quella calza della Befana è tossica"

MILANO - "Vedo moltissimi di voi che stanno comprando questa calza della Befana marchiata Chiara Ferragni, ma è un fake. Vi sconsiglio di prenderla, potrebbe anche essere realizzata con materiali tossici. Non è nostra, non compratela": è la stessa Chiara Ferragni a lanciare l'allarme via social. In un breve video pubblicato anche su TikTok l'imprenditrice digitale mette in guardia la platea sterminata dei suoi follower: l'articolo incriminato non solo è contraffatto, ma rischia anche di rivelarsi nocivo. Insomma: per l'Epifania 2022 Chiara Ferragni non ha brandizzato né tantomeno distribuito alcuna calza ricolma di (presunte) golosità. E l'avviso non potrebbe essere più chiaro: state alla larga!