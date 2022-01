Tatuaggi e trucco permanente, restrizioni dell'Ue

CREMONA - Al via in questi giorni, nell’UE, le restrizioni sulle sostanze chimiche pericolose contenute nelle miscele per inchiostri per tatuaggi e trucco permanente.

LA NORMATIVA.

La normativa – si legge nella nota della Commissione Europea – riguarda, in particolare, sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, sostanze chimiche vietate nei cosmetici, sensibilizzanti della pelle, irritanti per la pelle e gli occhi, impurità metalliche, ammine aromatiche e alcuni pigmenti.

Sebbene la restrizione diventi effettiva oggi, il divieto di Pigment Blue 15 e Pigment Green 7 diventerà applicabile solo a partire dal 4 gennaio 2023: è stata concessa, infatti, un’ulteriore deroga di un anno per consentire alle aziende di trovare alternative sicure per questi due pigmenti.

Codacons: “Secondo le stime il 12% dei cittadini europei è tatuato, compresi gli adolescenti. La Commissione ha adottato la restrizione nel dicembre 2020, a seguito di studi che mostrano effetti allergici e problemi della pelle dovuti a tatuaggi; a fronte di tale quadro il provvedimento è assolutamente condivisibile e fornisce un congruo lasso di tempo alle imprese per adeguarsi al mutato quadro normativo e trovare soluzioni alternative.

INFORMAZIONI.

Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.