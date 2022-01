Covid, negli ultimi 11 giorni un quarto dei contagi totali

CREMONA - Gli ultimi dati sul contagio da Coronavirus dimostrano che siamo ancora in piena tempesta: dei 50.060 casi contati sul nostro territorio dall’inizio dell’epidemia - a febbraio 2020 - sono ben 12.023 quelli rilevati negli ultimi 11 giorni. Per la precisione il 24%, vale a dire praticamente uno su quattro. Mettendola in un altro modo, nel 2020 — primo anno del Covid — per arrivare a 12.036 contagi ci sono voluti 274 giorni.

EFFETTO OMICRON

L'elevata concentrazione di positivi registrata nei primi giorni del 2022 è inevitabilmente legata a due fattori: da un lato l'altissima contagiosità della variante Omicron ("con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti", ha detto Anthony Fauci, il superesperto americano in malattie infettive e consigliere di Joe Biden per il Covid), dall'altro l'esplosione dei tamponi effettuati quotidianamente (soltanto ieri in Lombardia ne sono stati processati 265.222)

LETALITÀ BASSA

Con i due morti di ieri il bilancio della settimana appena iniziata è già a quota 8 e sono già 17 i lutti registrati dall'inizio dell'anno. Tuttavia, dati gli alti tassi di contagi, la letalità resta molto bassa: 0,41% in questi due giorni e 0,14% a gennaio 2022.