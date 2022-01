Ponchielli: "Non fu abuso d'ufficio", prosciolta Angela Cauzzi

CREMONA - "Non c'è stato abuso di ufficio". Il gup Elisa Mombelli ha disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Angela Cauzzi, l'ex sovrintendente della Fondazione Ponchielli.

"La mia cliente si è detta sollevata, contenta che sia emersa la verità, e spera di dimenticare presto tutta questa brutta faccenda", ha dichiarato l'avvocato Isabella Cantalupo.

