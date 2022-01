Nutrie, Piloni: "E' la Regione che deve fare qualcosa"

MILANO - "Non c'è limite all’indecenza. Il problema nutrie è un problema serio, che provoca danni agli agricoltori e alla sicurezza dei cittadini. In questi anni Regione Lombardia ha fatto ben poco per affrontare il problema, a partire dalla scarsità di risorse. Durante l'ultimo bilancio sono stati stanziati solo 500mila euro, risorse che stiamo richiedendo da tempo, ma è inutile continuare a cambiare la legge regionale se poi non si mettono adeguati stanziamenti per farla camminare. Se c'è qualcuno che deve darsi una mossa per affrontare il problema nutrie è proprio la Regione. La Epis citofoni in casa propria... sempre che qualcuno le risponda”.



Replica così il consigliere regionale Matteo Piloni, capodelegazione dem in commissione Agricoltura, alle dichiarazioni rilasciate alla stampa da Federica Epis, consigliera regionale della Lega e assessore comunale a Orzinuovi, e pubblicate oggi sulle pagine di Orzinuovi e Soncino del giornale La Provincia di Cremona e Crema.