Covid, ComiRNAty: all'Asst di Cremona le prime 48 scatole di vaccino

CREMONA - Questa mattina la Farmacia aziendale dell’Asst Cremona diretta da Andrea Machiavelli ha ricevuto le prime 48 scatole di vaccino ComiRNAty nella formulazione già diluita. L'Asst Cremona è la prima a disporre del nuovo farmaco in provincia di Cremona. Il flacone ha il tappo grigio, per distinguere le fiale da quelle a formulazione non diluita (tappo viola) e da quelle destinate all’uso pediatrico (tappo arancio).

Ogni scatola contiene dieci flaconi, per sei dosi ciascuno. Il totale è pari a 480 fiale, per 2880 dosi.