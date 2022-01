Tragedia al Migliaro: forse una «imprudenza» quel lancio nella nube

CREMONA - Il 20 settembre del 2020, quando al Migliaro il parà Alessandro Tovazzi, in tuta track suit, si lanciò a 4.050 metri di altezza, il Pilatus Porter PC-6 pilotato da Stefano Grisenti aveva appena «bucato» una nube. Paracadutista e pilota si ‘persero di vista’. Meglio, persero di vista le rispettive traiettorie. Il Pilatus fece due ampie virate, prima a destra, poi a sinistra. A 2700 metri la collisione, violentissima. Tovazzi, in caduta libera, si schiantò contro la semi ala sinistra dell’aereo. L’ala si spezzò in tre. Il parà morì sul colpo e finì in un campo d’erba medica; il Pilatus si avvitò, precipitò in un campo di grano e, nell’impatto, prese fuoco con dentro Grisanti.

Ma il pilota «non avrebbe dovuto proseguire le operazioni di lancio in nube, operazioni non consentite dal regolamento dell’Enac per il paracadutismo e dalle regole del volo VFR». E il paracadutista «non avrebbe dovuto lanciarsi, richiedendo di fare un ulteriore passaggio». Nel cielo del Migliaro, quella maledetta domenica, ci fu «una probabile sottovalutazione delle condizioni meteorologiche».

Alessandro Tovazzi

È scritto nella relazione dell’inchiesta di sicurezza, 63 pagine in tutto, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), che ha affiancato l’indagine aperta due anni fa contro ignoti dal sostituto procuratore, Vitina Pinto, sulla tragedia accaduta alle 9.49 nel cielo di Castelverde: persero la vita Grisenti, di San Secondo (Parma), 54 anni compiuti proprio quel giorno, e Tovazzi, 41 anni, di Arco di Trento, la passione per i lanci in tuta alare, un impiego presso la multinazionale Dana. Ma come specifica l’Ansv, «unico obiettivo dell’inchiesta di sicurezza consiste nel prevenire futuri incidenti e inconvenienti, non nell’attribuire colpe o responsabilità».

Stefano Grisenti



Quella mattina, il Pilatus di colore giallo, simbolo dello Skyteam, rinomata scuola di paracadutismo all’interno dell’aeroporto del Migliaro, imbarcò dieci paracadutisti e si alzò in volo, il secondo della mattinata.

Pilota esperto, Grisanti, con al suo attivo 4.400 ore di volo (dati disponibili al luglio del 2017), la licenza commerciale conseguita negli Usa nel 1999, due anni dopo convertita in licenza commerciale Easa (european Union Aviation Safety Agency). Ed una esperienza sul PC 6 maturata anche in occasione di lavori in Nord Africa. Era abilitato all’attività di lancio di paracadutisti. Ne aveva fatti lanciare in vari aeroporti italiani, anche in occasione di gare. Lui stesso era un parà esperto ed istruttore di paracadutismo.

Parà esperto lo era anche Tovazzi: 500 lanci al suo attivo, per lo pù dall’aeroporto di Verona Boscomantico. Al Migliaro era arrivato sabato. La sua passione, il lancio in tuta alare o in track suit. rispetto alla prima, la seconda garantisce maggiore libertà di movimento di braccia e gambe. Nel rapporto dell’Ansv si spiega che «il lancio in deriva con tuta track suit, praticato da almeno un paio di decenni, ha avuto notevole impulso in tempi recenti. Questo tipo di volo ha modificato le traiettorie di caduta del paracadutista che può spostarsi per alcuni chilometri rispetto al punto di lancio».

Per questo, «è fondamentale separare lo spazio aereo interessato dal paracadutista con tuta alare da quello interessato dall’aereo in discesa che, nel caso del Pilatus, è in grado di effettuare discese molto ripide: ha un profilo di volo per certi versi assimilabile a quello del paracadutista in deriva».

Quella mattina, il Pilatus caricò dieci parà tutti con licenza. Tovazzi, l’unico in tuta track suit, si lanciò per ultimo. I primi lanci a 3300 metri di altezza, gli altri a 4 mila. A 4050, arrivò il suo turno. Si lanciò mentre il Pilatus «penetrava una nube».

«Forse sottovalutarono le condizioni meteo», pilota e paracadutista, «probabilmente con la comune intenzione di non ritardare le operazioni — è scritto nella relazione —. Ciò ha comportato che il paracadutista, per i primi dieci secondi di volo, si trovasse in nube e questa circostanza potrebbe aver impedito al pilota, qualora avesse ritenuto opportuno farlo, di osservare la direzione presa dal paracadutista nelle fasi iniziali del lancio. Si ribadisce che in ogni caso, in considerazione della estrema difficoltà di individuare a vista un paracadutista in caduta libera, la separazione poteva essere esclusivamente del tipo procedurale, mediante coordinamento preventivo, di interessare la medesima porzione di spazio aereo».

Ma «quel coordinamento tra pilota e paracadutista relativamente alle rispettive traiettorie di discesa probabilmente fu inadeguato». E questo è il nodo. Per l’Ansv, se sul Pilatus ci fosse stato un direttore o un responsabile del lancio, «unico interlocutore con il comandante dell’aereo, probabilmente», l’incidente forse non sarebbe accaduto.

Sull’aereo non c’erano paracadutisti allievi. I dieci erano tutti «provvisti di licenza, le operazioni venivano svolte in autonomia, in quanto la normativa vigente non prevede la presenza a bordo di un direttore di lancio». Ma l’Ansv censura questa prassi. Perché «tali figure (direttore o responsabile di lancio ) svolgono un ruolo fondamentale non soltanto per la sicurezza delle operazioni di lancio dei paracadutisti, ma anche per la sicurezza del volo in generale, contribuendo così ad evitare l’accadimento di incidenti aerei».

Obiettivo dell’inchiesta dell’Ansv è anche di dare «raccomandazioni di sicurezza che — lo si ribadisce nella relazione — non costituisce, di per sé, una presunzione di colpa o una attribuzione di responsabilità per un incidente, un inconveniente grave o un inconveniente».

Capitolo IV della relazione: ‘Raccomandazioni’. Sulla tragedia del Migliaro, destinatario della raccomandazione è l’Enac, «affinché definisca, nelle modalità ritenute più idonee, i compiti del direttore di lancio e del responsabile di lancio, in particolar modo definendo in maniera univoca le modalità cui il responsabile di lancio venga definito, quali siano le azioni che debba svolgere e la formazione che debba sostenere per svolgere la propria funzione, ciò al fine di evitare che la criticità riscontrata possa contribuire all’ulteriore accadimento di incidenti aerei in cui siano coinvolti aeromobili impegnati nel lancio paracadutisti». Non è la prima volta che Ansv sollecita Enac. La raccomandazione è «reiterata».