Mattarella disfa gli scatoloni: rieletto Capo dello Stato

ROMA - Il Parlamento ha scritto in blocco il nome di Sergio Mattarella sulla scheda depositata nell'urna. L'ottava votazione - come era ormai scontato da ore - è stata quella decisiva: Mattarella sarà presidente della Repubblica per il secondo mandato consecutivo. Una scelta che, come hanno commentato i principali rappresentanti della maggioranza, serve a dare un segnale «di unità al Paese». La fumata bianca è arrivata alle 20.20.

«Le chiediamo di disfare gli scatoloni»: raccontano che sia andata così la chiacchierata tra il presidente della Repubblica, Mattarella e i capigruppo della maggioranza, saliti al Colle per chiedere al Capo dello Stato la disponibilità al bis. Un quarto d’ora al Quirinale è stato sufficiente per incassare il «sì» dell'81enne politico, giurista, accademico e avvocato palermitano.