Grana Padano sponsor ufficiale delle nazionali di hockey su ghiaccio

DESENZANO DEL GARDA - Ci sarà anche il giallo del Grana Padano DOP sulle piste di ghiaccio per la stagione agonistica 2021/22. Il Consorzio di Tutela sarà infatti Sponsor Ufficiale delle nazionali di hockey su ghiaccio maschile e femminile e Fornitore Ufficiale FISG, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio rinnovando così una collaborazione iniziata nella stagione 2020/21. L'accordo è stato concluso con la collaborazione di Infront, Official Advisor FISG.

L’eccellenza assoluta del made in Italy ha deciso di sposare il progetto di crescita e sviluppo della FISG, in maniera particolare per quanto riguarda l’hockey su ghiaccio andando ad arricchire le maglie ufficiali da gioco delle nazionali senior maschili e femminili. Grana Padano andrà dunque ad affiancarsi ai partner già confermati dalle precedenti stagioni per quanto riguarda le nazionali di hockey su ghiaccio. Il marchio comparirà su tutte le divise che le squadre azzurre indosseranno durante i raduni e le partite amichevoli in preparazione dei Mondiali che si svolgeranno in primavera.

“Per la FISG – sottolinea con soddisfazione il presidente Andrea Gios – la concretizzazione della partnership con Grana Padano rappresenta un ulteriore step di crescita, nonché la conferma del buon lavoro che stiamo svolgendo a tutti i livelli. Siamo sicuri che l’hockey su ghiaccio e Grana Padano abbiano tanti punti in comune, e che possano sostenersi a vicenda in un percorso di crescita condiviso”. L’esordio delle nuove maglie con il marchio Grana Padano è previsto per i primi raduni pre-mondiali delle nazionali maschili e femminili in programma tra i mesi di marzo e aprile.

FORMAGGIO DOP PIU' CONSUMATO AL MONDO.

“Grana Padano è il formaggio DOP più consumato al mondo, con oltre 5,2 milioni di forme prodotte in 142 caseifici, il 40% delle quali esportate – sottolinea il presidente del Consorzio di Tutela Renato Zaghini – Siamo quindi da anni protagonisti su ribalte internazionali, ambasciatori del Made in Italy non solo agroalimentare e, accanto alla presenza sulle piste di Coppa del Mondo di sci, con questo rapporto di collaborazione rinnoviamo il nostro sostegno agli sport del ghiaccio, che grazie ai successi internazionali si sono affermati all’attenzione del grande pubblico, ed in particolare ad una disciplina di grande fascino e in crescita, come l’hockey su ghiaccio e le sue rappresentative azzurre.”.

Prodotto con latte esclusivamente munto nella zona di produzione tra Trentino, Emilia e Pianura Padana e parzialmente decremato per affioramento, contiene una minor quantità di grassi rispetto ai formaggi ottenuti da latte intero e grazie soprattutto alla stagionatura è naturalmente privo di lattosio, regalando così il piacere di gustarlo anche a chi è intollerante. Ricco inoltre di proteine e sali minerali, il Grana Padano DOP è particolarmente indicato per chi pratica attività fisica e sportiva a vari livelli e in tutte le sue stagionature.

“E’ la qualità dunque a far crescere sempre più l’appeal del Grana Padano Dop e la consapevolezza dei produttori di essere protagonisti di una grande e quotidiana impresa italiana – spiega il Direttore Generale del Consorzio, Stefano Berni – L’hockey e gli sport sul ghiaccio uniscono forza ed eleganza, come il Grana Padano Dop sa unire genuinità e gusto”.