Cane sfugge al padrone e azzanna l'orecchio di un bimbo

ACQUANEGRA - Un pastore cecoslovacco sfugge al guinzaglio del padrone, aggredisce un bambino di dieci anni e con un morso gli asporta il lobo dell’orecchio. L’episodio, terribile anche solo da vedere, si è verificato questo pomeriggio intorno alle 17 in una strada di Fengo, frazione di Acquanegra.

SOCCORSI E INDAGINI.

Il bimbo è stato trasportato in ospedale Maggiore di Crema: sotto shock e dolorante. Il cane, invece, è stato affidato al servizio veterinario dell’Ats Val Padana; nei prossimi giorni verrà sottoposto a osservazione.



Su quanto accaduto indagano ora i carabinieri della compagnia di Cremona, una delle cui pattuglie — già nell’immediatezza dei fatti — ha provveduto ad ascoltare i testimoni. Il proprietario del cane ha raccontato d’essersi subito accorto del pericolo e d’aver, di conseguenza, cercato di fermare lo slancio del cane, tant’è che a sua volta si è ferito alla mano a causa dello sfregamento col guinzaglio.



Da quanto si è appreso sarebbe stata questione di attimi. Pochi ma interminabili. Non è chiaro cosa possa aver scatenato la reazione imprevista e al tempo stesso imprevedibile dell’animale. Il piccolo — per quanto appreso — stava giocando con un pallone ma, stando alle testimonianze acquisite, senza infastidire nessuno. Immaginabili lo spavento del bimbo e la disperazione di chi, impotente, ha assistito all’aggressione senza riuscire a sventarla.



Oltre a una porzione di lobo, effettivamente strappata via, la vittima non sembrerebbe aver riportato altre lesioni. Sull’episodio, tuttavia, rimangono aspetti da approfondire; ulteriori particolari potrebbero emergere già nelle prossime ore in seguito alle indagini condotte dai militari.