Covid, tasso di positività ancora in calo: ora è al 7,8%

CREMONA - Con 106.556 tamponi sono 8.370 i nuovi positivi in Lombardia con un tasso di positività in calo al 7,8% (ieri 8,6%). Calano i ricoverati nei reparti ordinari (-74, 2.582) e in terapia intensiva (-1, 213). I decessi sono 74 per un totale di 37.643 morti in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, Milano è la provincia più colpita con 2440 nuovi casi, di cui 990 a Milano; seguono Brescia con 1.253, Bergamo con 776, Varese con 727, Monza e Brianza 683, Mantova con 455, Pavia con 447, Como con 403, Cremona con 334, Lecco 240, Lodi 205 e Sondrio 155.

La curva dei nuovi casi di Covid-19 sta scendendo in circa due terzi delle province italiane, solo in alcuni casi si rileva una situazione di stasi oppure di crescita debole o frenata. Ovunque, però, i valori dell’incidenza sono ancora elevati. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Piconè, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). In provincia di Cremona l'incidenza è di 1.227 casi ogni 100 mila abitanti: un dato confortante, che la colloca nella parte bassa della graduatoria nazionale.