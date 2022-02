Ciao Matteo. Riccardo Crotti: «Ci sentiamo molto vicini alla famiglia»

SAN BASSANO/CREMONA - Riccardo Crotti, presidente della Sec, la società editrice del giornale La Provincia, esprime così il suo cordoglio per la scomparsa di Matteo Berselli, a nome di tutta la comunità del quotidiano: «Matteo oltre ad essere un bravo giornalista era anche una brava persona. Lo ricordo sempre col sorriso, corretto, trasparente. La notizia della sua morte ci lascia senza parole, oggi valgono di più i pensieri di tanti discorsi. Lo stupore di questa notizia è di tutti, siamo vicini e ci uniamo al dolore della famiglia con le nostre condoglianze più sentite».

Anche Amedeo Ardigò, vice presidente della Sec, ha parole commosse per Matteo Berselli: «Non era solo un amico o un bravo giornalista, era una persona calata nella nostra realtà, aveva la vocazione per il mestiere di giornalista. Nel tessuto sociale sapeva parlare con tutti ed era diventato un punto di riferimento nel nostro territorio. Disponibile, capace di ascoltare chiunque, lo ricordo anche abile nel moderare incontri pubblici di un certo livello, a riprova della sua preparazione e professionalità che non ostentava, ma portava avanti con estrema serietà. Lo ricordo anche impegnato nei lontani giorni della discarica di Corte Madama, allora era un ragazzo, ma già si intuivano quali fossero le sue prerogative e il suo rispetto per il suo territorio».