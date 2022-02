Addio prof, la cultura saluta Maria Bandirali

OFFANENGO - Maria Bandirali per tutti era la professoressa. Ieri mattina a dirle addio erano in tantissimi, stretti attorno ai figli Luca e Matteo. La cerimonia funebre è stata celebrata da don Gian Battista Strada, affiancato dal cappellano don Pier Giorgio Renzi con don Pier Luigi Ferrari e don Benedetto Tommaseo, mentre il vicario don Nicholas Sangiovanni ha guidato i canti. La bara con la salma della presidente onoraria del museo della Civiltà contadina è giunta in chiesa dalla camera ardente allestita presso l’abitazione di via della Valle, al termine del lungo omaggio da parte di amici e conoscenti, donne e uomini del mondo scolastico e amministratori pubblici di diverse istituzioni.

In chiesa il Comune di Offanengo era rappresentato al più alto livello con il gonfalone, mentre il sindaco Gianni Rossoni, con la fascia tricolore addosso, ha pronunciato parole piene di gratitudine per per il prezioso servizio svolto dalla «prof» in favore della comunità. Da Ricengo, che fa parte dell’unità pastorale con Offanengo, è intervenuto il sindaco Feruccio Romanenghi.

L'ultimo saluto alla professoressa Maria Bandirali

Don Strada nella sua omelia ha sottolineato come «solo il Signore può dare senso compiuto ad ogni vita umana» oltre la morte terrena. Ad esprimere quel bisogno di eternità che è stato il movente dell’impegno civico e dell’intera esistenza di Maria Bandirali. «Ha amato appassionatamente Offanengo, valorizzandone il patrimonio storico, artistico e archeologico», ha detto il parroco, ricordando alcuni degli importanti traguardi della missione di Bandirali, tra cui il recupero della chiesa di San Rocco, degli angeli lignei, della pala dell’altare maggiore, il riconoscimento della prima opera firmata da Gian Giacomo Barbelli, oltre e tante altre iniziative di carattere storico-artistico e letterario. Il sindaco Rossoni, tra l’altro, ha elogiato l’attività svolta da Bandirali come preside della scuola media e ha ricordato la creazione del museo della civiltà contadina — di cui la vedova Verga è stata presidente fino ad un paio d’anni fa — e la pubblicazione di un volume per celebrare il centenario dell’attuale chiesa parrocchiale.



Al termine del rito funebre, il feretro è stato trasferito per la sepoltura al cimitero maggiore di Crema.