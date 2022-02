Covid: Costa, credo che il campionato finirà con gli stadi pieni

ROMA - «Oggi non verrà rinnovata l’ordinanza che prevedeva la chiusura delle discoteche, questo significa che da domani riapriranno. Anche negli stadi c'è stato un incremento della capienza» al 75%, «e credo che si potrà arrivare al 100%. Credo che il campionato finirà con gli stadi pieni». Così ad Agorà su Rai tre, il sottosegretario alla salute Andrea Costa rispetto alle misure di allentamento delle restrizioni previste dal governo. «Credo che già dal mese di marzo si possa prevedere un allentamento del Green pass, graduale, partendo magari ovviamente dai luoghi all’aperto», dopodiché si potrebbe «estendere l’allentamento anche ad altre misure. Mi pare che anche la scelta di togliere le mascherine all’aperto vada in questa direzione». Andrea Costa: «Non c'è dubbio», ha aggiunto, che il Green pass «sarà attenuato, con la solita gradualità con cui il governo ha introdotto una serie e di misure restrittive, ci avvieremo anche verso un loro allentamento». Sulle modalità di calcolo dei decessi e dei ricoveri 'per' Covid o 'con' Covid, «vi è una interlocuzione con le regioni» ed è un ragionamento che «in parte posso condividere» ma, «anche se dovessimo distinguere con maggior nettezza questo aspetto, non risolveremmo il problema di rimettere gli ospedali in condizioni di riprendere l’attività ordinaria». Così il sottosegretario alla salute Andrea Costa, che spiega: «se in ospedale ho un positivo, al di là in quale sia la patologia principale, presuppone personale addetto e reparto specifico, significa comunque, in qualche modo, rallentare l’attività ordinaria». (ANSA)